الشرطة الإيطالية تكثف مراقبة تنفيذ الإغلاق خلال عيد الفصح

قالت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم السبت، إن الشرطة الإيطالية عززت تنفيذ الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الفصح، وسجلت أكثر من 10400 مخالفة في الجمعة العظيمة وحدها.

وذكرت الوزارة في بيان أن السلطات فحصت تصاريح أكثر من 300 ألف شخص أمس الجمعة في بداية العيد الذين يحتفل به الكاثوليك.

ولا يُسمح لمواطني إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، مثل الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو التسوق. ولا يُسمح بالتريض أو الركض إلا بالقرب من المنزل، ويحتاج المواطنون إلى حمل شهادات توضح سبب خروجهم.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات في 10 مارس وستظل سارية المفعول حتى الثالث من مايو، وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء وباء كورونا، حيث سجلت حوالي 19 ألف حالة وفاة حتى الآن بسبب الوباء.