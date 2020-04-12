الخارجية الروسية تقرر منح مساعدات مالية لأكثر من 6 آلاف مواطن روسي في الخارج بسبب كورونا

قررت وزارة الخارجية الروسية تقديم مساعدات مالية لأكثر من 6 آلاف من المواطنين المتواجدين خارج البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

وأفاد بيان للخارجية الروسية اليوم الأحد بأن الوزارة تلقت من وزارة الاتصالات الروسية صباح اليوم أكثر من 37 ألف طلب من المواطنين الروس المتواجدين في الخارج للحصول على مساعدات مالية.

وأضاف البيان "أنه تم تدقيق بيانات 31946 طلبا بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات، وتجري حاليا دراسة 5436 طلبا".

وأوضح البيان أنه تم تأكيد توافق 4058 طلبا مع مطلب الحصول على مساعدات مالية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بمنح مساعدات مالية لـ 6088 شخصا، بمن فيهم أفراد عائلات مقدمي الطلبات.