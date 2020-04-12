الأهلي يتحفظ على فكرة «تقليص عدد الأجانب»

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تحفظًا كبيرًا على فكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية خلال الموسم المقبل.

وشدد عبد الحفيظ على أن مثل هذه الأفكار يجب أن تتم في ظروف عادية ويكون هناك أخطار مسبق للأندية حتى ترتب أمورها بشكل يتناسب مع ظروفها.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن هناك لاعبين مرتبطين بعقود تستمر لعدة سنوات سواء في الأهلي أو أندية أخرى فكيف يمكن أن تُبلغ اللاعب بفسخ تعاقده في نهاية الموسم؟".

وواصل تساؤلاته :"هل هناك لاعب سيقبل أن تفسخ تعاقده دون أن تمنحه كل حقوقه ؟ الأمر الذي يعني أن هناك خسائر كبيرة سوف تتحملها الأندية سواء مادية أو فنية، خاصةً أن الاهلى على سبيل المثال تكون تعاقداته مع لاعبين أجانب وفقا لاحتياجاته الفنية وتماشيا مع وجهة نظر المدير الفني الذي يطلب عناصر محددة تساعده في تنفيذ فكره داخل الملعب".