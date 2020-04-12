حاول متحف "جيتي" الواقع في لوس أنجلوس تسلية الجميع خلال خضوعهم للحجر المنزلي، بعد أن أصبح خالٍ من الزوار وتم إغلاقه، من خلال إطلاق تحدي كوميدي وتشجيعهم على الاشتراك فيه.

ووفقًا لموقع "بازفيد" الأمريكي، فإن المعرض أعلن عن التحدي في بداية أبريل الجاري، مطلقًا هاشتاج "#gettymuseumchallenge" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسمح للأشخاص باختيار اللوحة المفضلة لديهم من حسابات المعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقليدها بأي أدوات متاحة في المنزل، ونشر الأعمال المقلدة عبر الحسابات الشخصية وإرسال نسخة منها لعرضها على موقع المعرض عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك في هذا التحدي الترفيهي أكثر من 653 شخصًا من أعمار مختلفة، واستخدموا في تحدي اللوحة المقلدة حمام السباحة والمناديل، والورق المقوى والأطعمة مثل "البطاطس، وأغطية السرير، والوسائد، والحيوانات، وأدوات المرحاض، والزهور المجففة".

كما تم استخدام ملابس شبيهة بالزي اليوناني والإكسسورات النسائية وأدوات العزف والكمامات.

وعبَّر الكثير من المشاركين عن إعجابهم بالفكرة المبتكرة التي أطلقها المتحف، وأنها ساعدتهم كثيرًا على قضاء ساعات من المرح والتفكير في أشياء مختلفة، وزرعت الإيجابية داخلهم وجعلتهم ينشطون عقولهم للوصول إلى أدوات منزلية تشبه اللوحات.