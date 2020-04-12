مراقب أوروبي: القيود المفروضة على الإعلام في زمن كورونا تمثل خطرا على المواطنين

يزداد عدد الدول التي تفرض قيودا على الصحفيين كلما ارتفعت بها أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتصدرت المجر عناوين الصحف في الآونة الأخيرة عندما أصدرت قانون طوارئ يتعلق بانتشار فيروس كورونا، حيث يتضمن عقوبات قاسية على كل من ينشر معلومات غير صحيحة بشأن الفيروس. كما اتخذت دول عدة إجراءات مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة.

يقول هارلم ديسير، ممثل حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنه يشعر بالقلق حيال هذا الاتجاه، لأنه من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى تعرض المواطنين للخطر بدلا من حمايتهم من الأخبار الزائفة.

ويقول السياسي الفرنسي السابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أكثر ما يثير قلقي بشأن الوضع الحالي هو أنه في كثير من الدول، كان الحد من التدفق الحر للمعلومات جزءا من الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية ، وكذلك الحد من حقوق وسائل الإعلام في نشر أخبار الوباء".

ومنذ 19 مارس الماضي، أعرب ديسير عن مخاوفه في ما يتعلق بإحدى عشرة دولة من الدول الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والبالغ عددها إجمالا 57 دولة.

ورغم أن المنظمة المعنية بالأمن والديمقراطية، تمتد في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى، سلط ديسير لضوء بشكل كبير على القيود التي فرضتها الدول الشيوعية السابقة.

ويقول ديسير: "هل تمثل هذه الأزمة مؤشرا للأوضاع الكامنة لحرية وسائل الإعلام في كل دولة؟ قد يكون الأمر كذلك، حتى لو كان من السابق لأوانه التوصل لاستنتاجات جازمة في هذا الشأن".

وقد تبنت أذربيجان، والبوسنة والهرسك، والمجر، ورومانيا، وروسيا، إجراءات ضد نشر معلومات غير صحيحة عن وباء كورونا، مثل فرض حظر أو عقوبات.

كما انتقد ديسير خطط أوكرانيا لتحويل أموال من وسائل البث العام، لجهود مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعرض صحفيين يتبنون آراء نقدية للاعتقال في بيلاروس وتركيا.

ويقول ديسير: "اتفق تماما مع الحاجة إلى مكافحة المعلومات التي قد تضلل المواطنين، مثل تلك المتعلقة بالعلاج أو الأدوية الوهمية، أو المعلومات الكاذبة التي تثير الذعر".

وأضاف: "ورغم ذلك، لا يمكن وقف الشائعات من خلال الرقابة، ولكن عبر مصادر معلومات تعددية ومستقلة".

وأوضح: "لا يبرر هذا الوباء فرض أي قيود على الأنشطة الصحفية أو حرية الإعلام، لهذه الأسباب وغيرها."

ويشير ديسير إلى أن القيود التي فرضتها الصين على الإعلام في بداية تفشي الوباء، أعاقت الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس داخل البلاد وخارجها.

وقال: "إن فرض قيود على الإعلام الحر لم يؤد إلى تعزيز إحساس المواطنين بالأمن، بل عرّضهم لخطر أكبر"."

وأضاف: "لا تعتمد صحة الإنسان على الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها بسهولة فحسب، ولكن أيضا على إتاحة المعلومات الدقيقة"، موضحا أن وسائل الإعلام تنشر المعلومات أيضا عن التهديدات الصحية وسبل الوقاية المتاحة.

وقال: "في هذه الأزمة غير المسبوقة، وذات الابعاد المتعددة، هناك حاجة أيضا إلى تعريف المواطنين بحقوقهم، مثل المزايا الاجتماعية وظروف العمل والحق في الخصوصية وحماية البيانات. وكيف يمكن لهذه الحقوق أن تتأثر."

ويقول ديسير إنه بالإضافة إلى ذلك، تساعد المحطات الإذاعية والصحف، المواطنين على التكيف مع قرارات الإغلاق، وذلك بإعطاء هؤلاء الخاضعين للعزل بعضا من فترات البث، أو بتقديم برامج لطلبة المدارس القابعين في منازلهم.

ويشير ديسير إلى أن قضايا حرية الإعلام لم تظهر في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، فحسب، حيث يقول: "شهدنا في بعض الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا أيضا، وبينها دول غربية، تأخرا في الحصول المعلومات التي تصدرها الحكومات، وبالتالي حدوث تنقيح لها، بالإضافة إلى استبعاد بعض وسائل الإعلام من حضور المؤتمرات الصحفية".

ويضيف أنه يجب السماح لوسائل الإعلام بالعمل دون عائق، حتى أثناء تنفيذ قرارات الإغلاق التي تقيد حرية التنقل.

وعن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتغطية الإعلامية لوباء كورونا، قال ديسير: "يجب على الشخصيات العامة أيضا أن تحترم الدور الذي يقوم به الإعلام، والذي يتضمن كونه جهة رقابة ذات أهمية بالغة".

وكان للضغوط التي يمارسها ديسير نتائج إيجابية، ففي مطلع نيسان/أبريل الجاري، ألغت الحكومة في صربيا قرارا كان يهدف إلى الحد من نشر المعلومات العامة بشأن "كوفيد-19"، بعدما كانت السلطات في أرمينيا قامت في آذار/مارس الماضي، بتعديل مرسوم خاص بحالة الطوارئ بعد تدخل ديسير.

وقال ديسير: "عندما يتعلق الأمر باطلاع المواطنين بشأن هذا الوباء، لا اعتقد أن السلطات ستحظى بقدر كبير من الثقة إذا تم النظر إليها على اعتبار أنها تحاول إخفاء معلومات أو تحجيم وسائل الإعلام.

ويؤكد ديسير: "ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى هو الشفافية والمسؤولية، من جانب السلطات ووسائل الإعلام".