«أبوظبى الإسلامى» يؤجل سداد الحد الأدنى من الرصيد على بطاقات «ADIBــEgypt» المغطاة لمدة 6 أشهر

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أجل مصرف أبوظبى الاسلامى مصر سداد الحد الأدنى من الرصيد على بطاقات ADIBــEgypt المغطاة لمدة 6 شهور دون رسوم تأخير أو عمولات مع احتساب العائد دون تغيير، وذلك تطبيقًا لقرارات البنك المركزى المصرى. كما اعلن المصرف عن إمكانية الاشتراك فى محفظة «عالطاير» مجانًا عبر الإنترنت، ودون الحاجة لزيارة الفرع.

وتتميز المحفظة بالعديد من المزايا والخصائص؛ أهمها، تحويل الأموال من المحفظة إلى محفظة أخرى دون رسوم لفترة محدودة، إيداع الأموال إلى محفظة مصاريفى عالطاير، دفع فواتير الهاتف الأرضى والمحمول، والكهرباء والمياه والغاز، الشراء من المتاجر المسجلة لدى شبكة تحويل.

وكشفت نتائج مصرف أبوظبى الإسلامى المالية عن تحقيق نمو فى الربحية بنسبة 44% خلال 2019، لتسجل بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقابل 850 مليونًا فى 2018، فيما ارتفع إجمالى الإيرادات بنحو 21% لتصل إلى 3.8 مليار جنيه، وكذلك إجمالى الأصول بنسبة 22% لتصل إلى 60 مليار جنيه فى 2019 مقابل 49 مليار جنيه فى 2018.

من ناحية أخرى، سجلت إيرادات تداول العملات ارتفاعًا بنحو 69 مليون جنيه أو 45% عن العام السابق لتبلغ 222 مليون جنيه، كما زادت المخصصات بمقدار 171 مليون جنيه لتصل إلى 407 ملايين مقابل 235 مليون جنيه، أى بزيادة 73% مقارنة بعام 2018.

ونجح مصرف أبوظبى الإسلامى فى جذب ودائع جديدة، ليرتفع إجمالى رصيده من الودائع بنحو 28% مسجلا 51 مليار جنيه، وفى المقابل ارتفع جانب التمويلات بمعدل 27% ليسجل صافى التمويلات 31 مليار جنيه.