أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، اليوم السبت تعاقده مع أحمد فتحي قائد منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي أعلن رحيل فتحي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد 13 عاما قضاها اللاعب في صفوف الفريق الأحمر.



وعلمت الشروق أن فتحي وقع عقدا مع بيراميدز لمدة 3 مواسم تبدأ مع بداية الموسم المقبل وسيحصل على 51 مليون جنيه على أن يحصل فى الموسم الأول على 16 مليون جنيه وسيحصل فى الثاني على 17 مليون جنيه أما موسمه الأخير فسيحصل على 18 مليون جنيه.

ووقع فتحي عقده مع بيراميدز الأسبوع الماضي وحصل على 16 مليون جنيه كمقدم عقد ، وكان هناك اتفاق على تأجيل الإعلان الرسمي لحين معرفة مصير هذا الموسم.

ولكن بيراميدز أعلن رسميا اليوم عن الصفقة بالإتفاق مع اللاعب بعد انتشار عدد من الأخبار بأن المدير الفنى رفض ضم اللاعب.