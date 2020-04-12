اضطرابات في بلجيكا في أعقاب مقتل شاب خلال مطاردة للشرطة

اعتقلت الشرطة البلجيكية منذ أمس السبت واليوم الأحد، 65 شخصا لصلتهم باضطرابات أثارتها وفاة شاب (19 عاما) إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة للشرطة خلال مطاردة، حسبما أفادت وسائل إعلام بلجيكية.

ووقعت هذه الأحداث، التي جاءت بمثابة تحد للقيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في مدينة اندرلخت بالقرب من بروكسل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الاضطرابات بدأت أمس السبت عندما اعتقلت الشرطة 43 شخصا، واستمرت خلال الليل حيث اضرمت مجموعة من الأشخاص النار في سيارات.

وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت إثر وفاة شاب (19 عاما) بعدما اصطدمت دراجته النارية بسيارة شرطة خلال مطاردة قامت بها الشرطة مساء الجمعة.

ثم تجمعت مجموعات صغيرة من الأشخاص في اندرلخت طوال أمس السبت وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية. وتصاعد الموقف عندما تحركت الشرطة لتفريق تلك المجموعات، حيث تردد أن البعض رشق رجال الشرطة بالحجارة.