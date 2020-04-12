هشام عزالعرب: دروس 2011 تساعد فى مجابهة «كورونا»

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ــ مصر، إنه من المبكر جدا توقع تداعيات انتشار فيروس كورونا على أداء البنك التجارى الدولى، ولكن عز العرب يؤكد على ثقته من أن البنك يتمتع برأسمال كاف وقادر على تحمل حدوث أى ركود حاد فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف عزالعرب أن ثورة 2011 تجربة تعليمية قيمة، جعلت البنك مستعدا للتعامل مع الأزمة الحالية وغيرها من الازمات و مجابهة تداعيات فيروس «كورونا».

«ليست المرة الأولى التى يمر بها البنك بأزمة، موضحة أن 2011 كان عاما صعبا للغاية ولكن أحداثه كانت بمثابة تجربة تعليمية قيمة» ــ أضاف عز العرب.

وقال إنه عندما انهارت الأوضاع كان التجارى الدولى البنك الوحيد الذى يوظف أشخاص ويدربهم ويستثمر فى مستقبله، وأضاف أن مثل هذا النهج هو ما ساعد البنك فى الأزمة الحالية على التحرك سريعا للتركيزعلى حماية موظفيه ودعم عملائه، ولكن نطاق الانهيار الاقتصادى هو العامل الجديد «الأزمة الحالية أزمة عالميةى ــ على حد قوله.

وأجرى «التجارى الدولى» حسب عز العرب اختبارات تحمّل قاسية للتأكد من كفاية من رأسمال البنك، ويعتبر الملاءة المالية اهم شىء للبنك، موضحا أنهم أجروا اختبارات تحمّل قاسية ولديهم ما يكفى من رأس المال، وأضاف أنه فى مثل هذه المواقف يركز على الملاءة المالية مثل يناير 2011.

وساعدت سياسة التخصيص فى البنك على حمايته من الصدمات الخارجية وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة 233%.

وتتكون قاعدة الأصول فى البنك من حوالى 60% استثمارات سيادية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 26% فى نهاية 2019، ويمتلك البنك رأس مال إجمالى بقيمة 52 مليار جنيه مصرى او 3.3 مليار دولار، 90% منه مصنف كالشريحة الأولى من رأس المال.

ويأخذ البنك التجارى الدولى سلامة موظفيه وصحتهم على محمل الجد، ويعمل نصفهم حاليا من المنزل وتوقفت جميع الاجتماعات المباشرة، كما أن الانتقال بين الفروع ممنوع.

وقال عز العرب: «لقد خصصنا خطا ساخنا يعمل على مدار 24 ساعة للموظفين الذين يشعرون أنهم ليسوا بصحة جيدة.. ولا يدخل أحد أى فرع بدون غسل أيديهم، وقمنا بتعقيم كل شيء».

وأكد عز العرب على أن تسريح العمالة ليس خيارا مطروحا وأنهم يدفعون للعاملين رواتبهم كاملة ومكافآتهم، موضحا أن الموظفين هم الأصول الحقيقية للبنك.

واعترف عز العرب بأن التحول للصيرفة على الانترنت أهم من أى وقت مضى قائلا إنهم يريدون تقليل عدد المترددين على الفروع.

ويلتزم البنك بتطبيق توجيهات البنك المركزى المصرى بتمديد آجال استحقاق وفوائد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشطب 50% من أساسى مبلغ القروض المتعثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عز العرب إن مهمتنا هى مساعدة عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوقوف على قدمهم مجددا، مؤكدا أنهم غير مهتمين بالقضايا القانونية ويتطلعون إلى تنظيم التاريخ الائتمانى للعملاء غير المنتظمين فى تسديد القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة وإلى رد ضماناتهم لهم.