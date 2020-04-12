مدير تعاقدات بيراميدز: تشاتشيتش يرى فتحي أفضل لاعب في مصر

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كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن رأي أنتي تشاتيتش المدير الفني للفريق، في صفقة أحمد فتحي.

وأعلن بيراميدز عن تعاقده مع فتحي في صفقة انتقال حر مساء السبت، وعلمت «الشروق» أن فتحي سيتقضى 51 مليون جنيه في 3 مواسم."تابع التفاصيل".

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": «المدرب الحالي أنتي تشاتيتش أبدى رأيه في الصفقة، وتحدثت معه قبل ساعات وقال لي أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر».

وأضاف: «هذا ردا على التشكيك في قدرات أحمد فتحي، فهو قيمة وقامة وإضافة قوية لأي فريق».

وأتم:« فتحي لاعب جوكر ويمكن توظيفه في وسط الملعب، وإضافة لنا، وأيضا رجب بكار أو عمر جابر أسماء مميزة ودولية».