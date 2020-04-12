بني سويف تتسلم 5 آلاف كرتونة مواد غذائية من حملة «رد الجميل» للمتضررين من كورونا

تسلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 5 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، مقدمة من حملة "رد الجميل" التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسي تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشرف المحافظ على أعمال التسلم بمقر ديوان عام المحافظة في مدينة بني سويف شرق النيل، استعدادا لتسليمها للوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع؛ ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا المتضررة من تداعيات مجابهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ بني سويف، بالحملة الرائدة التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسي، والتي تأتي في إطار وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تجسد هذه الحملة مدى تفاعل شباب مصر مع كل ما يمر به الوطن من ظروف راهنة، وتمثل أيضا مدى عمق المسؤولية الوطنية التي يحملها شبابنا بشكل عام، معربا عن الشكر والتقدير لشباب البرنامج الرئاسي على هذه المساهمة المجتمعية المميزة.

رافق المحافظ خلال أعمال التسليم: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومجموعة من شباب البرنامج الرئاسي.