الرئيس الإسرائيلي يرفض منح جانتس مهلة إضافية لتشكيل الحكومة

رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، اليوم الأحد، طلب رئيس الوزراء المكلف بيني جانتس، لمنحه المزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، وذلك مع انتهاء المهلة المتاحة لذلك يوم غد الاثنين.

وكان جانتس طالب الرئيس بمنحه مهلة إضافية لأسبوعين، في ظل استمرار تعثر المهمة، بعدما شهدت إسرائيل 3 جولات انتخابية غير حاسمة في غضون شهور.

ووفقا لبيان لمكتب ريفلين، فإن الرئيس رد على طلب جانتس بأنه "في ظل الظرف الراهن، لن يكون من الممكن تمديد الفترة المخصصة له لتشكيل الحكومة".

ومن المقرر أن تنتهي المهلة المتاحة لجانتس، المنافس الأبرز لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، غدا الاثنين عند منتصف الليل.

وكان تحالف جانتس "أزرق أبيض'' وحزب نتنياهو ''ليكود'' اقتربا من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي بدأت الأربعاء وتستمر لأسبوع، إلا أنه لم يتم التوصل في نهاية الأمر إلى اتفاق.

وكان تم تفويض جانتس لتشيكل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في 2 مارس. وفي طلب تمديد التفويض الذي قدمه الليلة الماضية، قال جانتس لريفلين إنه يمكن أن يتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة إذا ما تم منحه فرصة إضافية.

إلا أن الرئيس رد بأن نتنياهو لم يؤكد له الانطباع الموجود لدى جانتس بأن الجانبين يقتربان من التوقيع على اتفاق.

وقال ريفلين في بيانه: "إذا ما لم يوقع الجانبان اتفاقا قبل منتصف ليل يوم غد، فإن مهمة تشكيل الحكومة ستعود للكنيست".

وبعد هذا، ستبدأ فترة من 21 يوما يمكن خلالها لأي أغلبية في الكنيست التقدم بتوصية لتكليف أي عضو لتشكيل حكومة، وبعدها سيكون لديه فرصة 14 يوما لتشكيل الحكومة.

وحصل حزب نتنياهو على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا بعد الانتخابات الأخيرة، بينما حصل تحالف جانتس "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، إلا أن قرار رئيس الأركان السابق بالتخلي عن تعهده الانتخابي بعدم الانضمام أبدا إلى حكومة بقيادة نتنياهو تسبب في تصدع التحالف، ولم يعد تكتله يمتلك إلا 15 مقعدا.

وبرر جانتس قبوله بالدخول في مفاوضات مع نتنياهو، عكس ما كان يتعهد به خلال الأشهر الماضية، بأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل المضي إلى انتخابات رابعة، وأن إسرائيل إنما تحتاج حكومة طوارئ لمكافحة فيروس كورونا.