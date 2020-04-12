

أكد فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، أنه حان الوقت لأن تفعل الغرف التجارية دورها؛ لدعم جهود الدولة في القضاء على فيروس كورونا، مضيفًا: "لابد أن نكون في مواقع العمل يدًا بيد مع كل من يعمل وينتج ويقاوم المرض".

وأوضح "مرسي"، خلال اجتماعه بأعضاء الغرفة لمناقشة آخر مستجدات الوضع الراهن ومتابعة توافر السلع و استقرار الأسواق، أن الغرفة ستطلق مبادرة "الخير"؛ لتوفير الغذاء والكساء، وتنظيم الأسواق، وحل مشاكل التجار والصناع لتخطي تلك المرحلة الصعبة جدًا اقتصاديًا على التاجر والمواطن البسيط والعامل والدولة نفسها.

ودعا التجار والشركات إلى المشاركة والتعاون في المبادرة وتخفيض الأسعار، وتقديم الخدمات والتسهيلات ورد الدين والجميل والوفاء للوطن.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالغرفة التجارية بالبحيرة، في حالة طوارئ وانعقاد دائم لمتابعة السوق، بالإضافة إلى أنه يتم عمل نشرات دائمة بالموقف في الأسواق خاصة فيما يخص المواد الغذائية ومتابعة الأسعار والكميات، فيما يتابع محصلي الغرفة جميع مدن المحافظة، والعمل في المخابز ومحلات البقالة، والتعرف على جميع المشاكل التي تعترضهم، وحلها باستمرار لانتظام العمل بالأسواق.