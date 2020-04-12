مد أجل الحكم على المتهمين بالانضمام لـ«جبهة النصرة» لجلسة 28 أبريل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، مد أجل الحكم على 16 مُتهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جبهة النصرة»، لجلسة 28 أبريل الجاري.

وتضم القضية المقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة 11 متهمًا محبوسًا و5 هاربين.

وأحالت النيابة المتهم الأول "م. م" ضابط قوات مسلحة بالمعاش (هارب) لمحكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستلاحل أموالهم وممتلكاتهم، ونسبت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الثالث "م. ص" طبيب عيون، والرابع "م. ا" مساعد باحث، التحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وهي "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر.