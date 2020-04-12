نجم بايرن ميونيخ: من المستحيل استكمال دوري أبطال أوروبا

يرى الفرنسي لوكاس هيرنانديز، ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني، أن استكمال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مستحيل، في ظل توقف المباريات منذ أكثر من شهر بسبب فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19»

وقال هيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: " سيكون من المستحيل إنهاء دوري أبطال أوروبا، من الصعب ضغط كل هذه المباريات بالإضافة إلى نهاية محتملة للدوري".

وأضاف بطل العالم مع فرنسا: "دوري أبطال أوروبا يهم جميع البلدان المتضررة من كورونا، سيكون من الصعب إخراج الجميع من الحظر، ليكونوا في حالة مماثلة".

وتابع: "هناك مشكلة أخرى وهي السفر إلى إيطاليا أو إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا، للعب المباريات، عليك أن تكون واقعيًا، أعتقد أنه سيكون من المستحيل الانتهاء في دوري الأبطال في هذه الفترة، خاصة إذا تم استكمال الدوريات الأخرى".