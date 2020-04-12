جونسون يشكر الصحة الوطنية لإنقاذها حياته

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن شكره لهيئة الصحة الوطنية التي أنقذت حياته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السبب في حصول جسده على الأوكسجين الكافي هو هيئة الصحة الوطنية التي راقبت وقدمت الاعتناء اللازم.. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد.

وشكر جونسون المواطنين على اتباع توجيهات التباعد الاجتماعي الصارمة، والمفروضة منذ 23 مارس الماضي وطمأنهم أن جهودهم تؤتي ثمارها.

وأضاف أنه على الرغم من أن الكفاح ضد فيروس كورونا لم ينته إلا أنه أشار إلى احراز تقدم ضد الفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد غادر المستشفى الذي كان يتلقى به العلاج من إصابته بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، ليستكمل عملية الاستشفاء في مقر إقامته بعد تحسن حالته.