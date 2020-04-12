وزير الإعلام الأردني: اتخذنا إجراءات صارمة لمعالجة أزمة كورونا

قال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن القيود التي فرضتها الدولة ساهمت في عدم ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل المملكة، مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمعالجة الأزمة منذ بدايتها.

وأضاف «العضايلة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الأردن فرض حظر التجوال الشامل على المواطنين، مشيرًا إلى فرض سياسة التباعد بين الأفراد في الشوارع والإلزام بالسير على الأقدام وعدم استخدام السيارات.

ولفت إلى اتخاذ المملكة قرارًا بحجز سيارة الشخص لمدة شهر إذا خرج بها من منزله، باستثناء من يحمل تصريحًا، ذاكرًا أن الدولة منحت التصاريح على مستوى المملكة لـ270 ألف مواطن ممن يعملون في المصالح أو المؤسسات الخدمية والمؤسسات الطبية.

وأوضح وزير الإعلام الأردني أن المملكة سمحت بقدوم رعاياها من الخارج وتحويلهم للحجر في فنادق خاصة لمدة أسبوعين؛ لمنع نقل العدوى حال الاشتباه في إصابة أحدهم بـ«كوفيد - 19».

وأشار إلى أن الأردن فتح بعض المصانع والمنشآت بإجراءات مشددة، متابعًا: «بدأت حركة الإنتاج بإجراءات صارمة، وتدريجيًا بدأنا فتح مجموعة من الشركات والمؤسسات ضمن إجراءات صحية وأي خلل سيؤدي إلى إغلاق المؤسسة بشكل كامل».

وعن عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات مرة أخرى بعد انتهاء فترة حظر التجوال الشامل، أوضح أن التعليم عن بعد داخل المملكة يسير بشكل إيجابي، قائلًا إن الرضا من الطلاب عن النظام أكثر من 70%.

يذكر أن الأردن لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث استقر عدد الإصابات داخل المملكة عند 381 إصابة، من ضمنها سبع وفيات.