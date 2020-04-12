كورونا تجبر وزارة النقل على تأجيل خطة تطوير أسطول النقل البحرى

قررت وزارة النقل تأجيل خطة تطوير أسطول النقل البحرى التابع للدولة بعد أن اضطرت تحالفات عالمية إلى تجميد عروضها بعد أزمة انتشار مرض كورونا، تبعا لتصريحات مسئول بوزارة النقل.

قال المسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الصورة غير واضحة من جانب الشركات العالمية التى قدمت عروضا مبدئية لوزارة النقل للمساهمة فى خطة تطوير اسطول النقل البحرى بسبب انتشار الفيروس.

وأكد أن مرض كورونا سيجبر الشركات الأجنبية على إعادة النظر فى خطتتها التوسعية مرة أخرى.

وأضاف أن وزارة النقل كانت شكلت لجنة فنية بهدف دراسة خطة تطوير أسطول النقل البحرى التابع للدولة.

وتمكنت اللجنة من فحص 7 مراكب تابعة للشركة المصرية للملاحة حيث وجدت أن 4 مراكب منها غير صالحة للعمل مرة أخرى بينما باقى المراكب تحتاج إلى عمرة جسيمة وتحتاج إلى نفقات باهظة.

كما أن اللجنة فحصت أيضا 18 مركبا تابعة للشركة الوطنية للملاحة كان يجرى دراسة حالتها الفنية بهدف تحديد خطة تطويرها.

وكانت اللجنة تدرس احتياجات الدولة من البضائع التى تحتاج إلى نقلها سنويا بهدف التمكن من تحديد عدد السفن الإضافية التى تحتاج لها الدولة، بغرض تجنب شراء سفن جديدة بملايين من الدولارات بدون احتياج حقيقى لها.