انفجاران يهزان كابول وإصابة 3 أشخاص

هز انفجاران العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، حيث يقول مسؤولو الأمن أنهما أسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، ما أدى لإصابة مدني.

وأضاف المصدر أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا.

ووقع الانفجار الثاني حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة، فيما كان أفراد الأمن منهمكين في إحباط مفعول القنبلة الثانية.

وأضاف المسؤول أن الانفجار أصاب اثنين من فريق من خبراء المفرقعات.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الحادث حتى الآن.