رامزي: كريستيانو رونالدو رياضي استثنائي

يرى الويلزي أرون رامزي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، صديقه في الفريق، من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال رامزي، في فيديو على حسابه الشخصى على موقع التواصل «إنستجرام»: «رونالدو يسجل في معظم المباريات، إنه رياضي استثنائي وأول من يتواجد في صالة الألعاب الرياضية، ويخوض مرانه المعتاد كاملًا، ثم يذهب إلى الملاعب».

وأضاف متوسط ميدان يوفنتوس: «إنه يريد الفوز في كل لقاء، وكل مباراة مهما كانت أمام فريق صغير، كما أنه يحب التدريب على الركلات الحرة وأشياء أخرى من هذا القبيل».

وأتم: «لست بحاجة إلي أن أخبرك كم هو جيد أو لديه دوافع، إنه لا يصدق وواحد من الأفضل في تاريخ الكرة».