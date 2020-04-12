وزارة الصحة السورية تعلن شفاء حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، شفاء حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5 حالات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5".

وأضافت الوزارة: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة".

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت قبل أيام شفاء 4 إصابات ووفاة حالتين.

وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر مايو القادم، وتكليف وزارة التربية بتقديم مقترحات خلال 10 أيام لمعالجة واقع الصفوف الانتقالية والتنسيق مع المنظمات المعنية لتحديد موعد إجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية مع الأخذ بالاعتبار أية مستجدات تتعلق بانتشار فيروس كورنا.

وذكر الفريق الحكومي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم أنه وافق من حيث المبدأ على تقديم بدل تعطل لكل عامل من العمال باليومية والموسميين وعمال المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وقدرت إحصاءات سورية شبه رسمية عدد العاملين باليومية في البلاد بحوالي 100 ألف عامل .

كما أعلن الفريق الحكومي السوري أنه طلب من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج استقبال طلبات المواطنين الذين غادروا البلاد خلال الشهر الماضي والذين تقطعت بهم السبل في مختلف الدول ولم يستطيعوا العودة نتيجة توقف حركة الطيران، وذلك من أجل تأمين الدعم اللازم لهم.