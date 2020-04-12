الاتحاد الأوروبي يعارض قرار رومانيا حظر تصدير الحاصلات الزراعية خارج التكتل

أعربت المفوضية الأوروبية، عن رفضها لقرار رومانيا بحظر الصادرات الزراعية، وقالت إنها تقيّم مدى تأثير هذه الخطوة على التجارة داخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأصدرت رومانيا حظرا هذا الأسبوع على مبيعات السلع، بما في ذلك القمح والذرة والسكر، خارج الاتحاد الأوروبي، وتعتزم الحكومة الرومانية الاستمرار في السماح ببيع المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين على المستوردين إثبات أنها غير مخصصة للتصدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد أسباب تتعلق بالسوق تبرر الحد من التجارة داخل السوق الموحدة أو خارجها، وقال بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم السبت، إن القيود التي تضع "عبئا لا داعي له" على المصدرين الزراعيين ستضر بالأمن الغذائي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة يانوش فويتشوفسكي: "إن المفوضية ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن رومانيا تواجه أو ستواجه قريبا نقصا في المنتجات الزراعية المخصصة للاستهلاك البشري. يبدو أن الإجراء المشار إليه عنه غير متناسب (مع الظروف)".

من جهته قال رئيس الوزراء الروماني لودوفيتش أوربان أمس الأول الخميس إن البلاد "لا يمكنها أن تتحمل أن تبقى دون قمح بسبب جشع بعض أصحاب (محاصيل) الحبوب".

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا واحدة من أكبر مصدري القمح والذرة والشعير في الاتحاد الأوروبي، وتصدر لأسواق في جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتبقى المفوضية الأوروبية على اتصال بالمسؤولين الرومانيين، وما زالت تقيم تأثير الحظر الجديد، وذكرت أن الحفاظ على استمرار سلسلة الإمداد الغذائي يمثل أولوية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.