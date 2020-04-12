من المتوقع أن يلغي رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي ووزراء آخرون بحكومته زياراتهم المقررة للخارج، خلال عطلة الأسبوع الذهبي، بدءا من أواخرهذا الشهر بسبب وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم نقلا عن مصادر على صلة بالوضع.

وأضافت المصادر أن التعامل مع انتشار الفيروس في البلاد هو أولوية رئيسية للحكومة، بعد أن أعلن آبي حالة طوارئ الأسبوع الماضي في طوكيو وست مقاطعات أخرى.

وتابعت المصادر أن آبي ربما يتخلى عن خطة لزيارة روسيا لحضور مراسم تقام في التاسع من مايو المقبل، بمناسبة الذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وذكر مساعد لابي أن رئيس الوزراء "سيركز على التعامل مع فيروس كورونا، خلال فترة العطلة".

كما ألغى وزير الخارجية، توشيميتسو موتيجي جولة إلى دول أمريكا اللاتينية، من بينها الأرجنتين. ومن المقرر أيضا أن يبقي وزير الدفاع تارو آسو في اليابان

وعطلة الأسبوع الذهبي من العطلات الرسمية في اليابان تبدأ في 29 إبريل وتنتهي في الخامس من مايو