حالات الإصابة تصل إلى 119 ألفا في ألمانيا والوفيات 2590

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، حتى بعد ظهر اليوم السبت، 119524 إصابة بالفيروس، (وكانت حصيلة الأمس حتى الرابعة والربع بعد الظهر 116305 إصابة بالعدوى) أي بزيادة قدرها 3219 حالة جديدة عن الأمس.

جاء ذلك في تقييم كلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيه أحدث البيانات التي تصدر عن الولايات الألمانية كل منها على حدة.

ويختلف موعد إصدار الحصيلة اليومية في كل يوم باختلاف إصدار الإحصاءات الخاصة بكل ولاية عن الأخرى.

كما أن كل ولاية تختلف مواعيد إصدار بياناتها في اليوم الواحد عن الذي قبله.

ووصل عدد الوفيات عقب الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 2590 حالة وفاة (إحصاء الأمس وصل إلى 2459 وفاة حتى الرابعة والربع مساء).

وتوفي عدد من الألمان أيضا خلال تواجدهم في الخارج على خلفية الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأوبئة والأمراض المعدية في برلين تجاوز حوالي 57400 شخص مرحلة الإصابة بالعدوى وشفوا من المرض.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى مستوى للإصابات في ألمانيا بما يزيد على 31770 من الحالات المسجلة، وما لا يقل عن 760 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بعدد يفوق 25650 حالة إصابة وما لا يقل عن 534 حالة وفاة ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 22 ألف حالة إصابة بالعدوى ووفاة أكثر من 560 شخصا.

كما سجلت ولاية بافاريا أيضا أعلى معدل للإصابات حيث وصل هذا المعدل إلى 243 إصابة بين كل 100 ألف شخص، بينما يصل معدل الإصابة لمتوسط عدد السكان في ألمانيا إلى 7ر143 شخصا لكل مائة ألف.

غير أن عدد الفحوص لكل 100 ألف نسمة من السكان يختلف بين الولايات.

وكما هو الحال في بلدان أخرى يتوقع الخبراء أيضا في ألمانيا وجود رقم مرتفع غير معروف لحالات الإصابة التي لم ترصد.