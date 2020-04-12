توقف ضخ المياه لمدينة العريش بسبب عطل الخط الرئيسي

توقف ضخ المياه لمدينة العريش من خلال الخط الرئيسي الناقل للمياه من القنطرة.

وذكر بيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء أنه تلاحظ حدوث تسريب مياه حوالي الساعة العاشرة

في الخط الناقل للمياه قطر 1000مم والمار أسفل الطريق الدولي بجوار متحف الآثار بمدينة القنطرة شرق مما يتطلب معه إيقاف ضخ المياه في هذا الخط.

وأضاف البيان أنه جاري تنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح ويؤدي ذلك إلى إيقاف ضخ المياه إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ومتوقع الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح قبل بدء الحظر الليلي.