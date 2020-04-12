الصحة السعودية: تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل في المملكة إلى 4462 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إجمالي المتعافين وصل إلى 761، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 59 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وأكد أن أكثر من 40 ألف شخص موجودون في الحجر والعزل المنزلي، منوها إلى أن على الجميع الاتصال بالرقم 937 للإجابة على أي استفسار طبي.