محافظ المنيا يتابع العمل بمصانع المنطقة الصناعية في المطاهرة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، العمل بعدد من المصانع في المنطقة الصناعية بالمطاهرة؛ للاطمئنان على سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع، بالتزامن مع متابعة الإجراءات الاحترازية في ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة: المهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وفي مستهل الجولة، خضع المحافظ ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات داخل المصانع، حيث تفقد المحافظ مصنع الجيزة لتنمية الصعيد لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، ومصنع المنيا للكربونات، ومصنع الصعيد للمركزات والعصائر، ومصنع أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، والشركة المتحدة للمطاحن.

وأجرى المحافظ، حوارات مع العمال والعاملات بالمصانع خلال الجولة للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة المتبعة في ضوء ما يتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، وأبرزها مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

كما تفقد المحافظ الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، وبحث آلية عودتها إلى الإنتاج مرة أخرى عقب توقفها، بعد تذليل المعوقات التي أدت إلى إيقاف الإنتاج في الفترة الماضية، مؤكدا على حرص المحافظة على إزالة كل المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات.

كما تفقد المحافظ، مجمع الصناعات الصعيرة بالمنطقة الصناعية في المنيا، على مساحة 80 ألف متر، وبتكلفة 273 مليون جنيه، ويضم 68 وحدة، بينها 9 وحدات على مساحة 600 متر مربع، و59 وحدة على مساحة 300 متر مربع، لتوفير 2500 فرصة عمل، والذي تم إنشائه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

أكد المحافظ، على أهمية العمل والإنتاج في تلك الفترة العصيبة، والتي تواجه فيها الدولة تحديات كبرى، تتعلق بمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على تنفيذ تكليفات الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ كل المشروعات لدفع التنمية على أرض المحافظة، وفي نفس الوقت اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا.

وقال المحافظ إن المنيا جادة وحاسمة في ملف تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن محافظة المنيا لن تتوان عن تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية، وأكد حرصه الشديد على مناقشة وحل كل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكل المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في جميع القطاعات.