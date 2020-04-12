إسبانيا تسجل 619 وفاة و4167 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأحد، تسجيل 619 حالة وفاة و4167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 16972 حالة وفاة، وعدد الإصابات إلى 166019 حالة.