 قضاة «الدستورية» يتبرعون براتب شهر أبريل لمتضرري أزمة كورونا - بوابة الشروق
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قضاة «الدستورية» يتبرعون براتب شهر أبريل لمتضرري أزمة كورونا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:39 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:39 م

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر، من خلال صندوق تحيا مصر، لمواجهة الجائحة العالمية بفيروس كورونا.

وقال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان صحفي، إن قرار تبرع المحكمة بمرتبات الأعضاء لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد جاء إيمانا من قضاة المحكمة بحتمية التضامن المجتمعي، ووجوب المساهمة مع سائر مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمصريين.


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