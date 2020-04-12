بلومبرج: السعودية تتراجع عن قرار بشأن أسعار صادراتها من النفط

ذكرت وكالة بلومبرج أن السعودية بصدد التراجع عن قرار رئيسي بشأن أسعار صادراتها من النفط الخام في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى الحصول على التزام من المنتجين العالميين من خلال التنسيق بخفض معروض هائل من النفط.

ومن المقرر أن تعلن شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط والمملوكة للدولة غدا الأحد أسعار الصادرات من النفط الخام لشهر مايو، وفقا لمصادر مطلعة.

وكان من المقرر الإعلان عن سعر البيع الرسمي في الخامس من الشهر الجاري قبل أن يتم تأجيله مرتين لأعطاء المنتجين الوقت لمناقشة تخفيضات الانتاج وسط تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.

ولم تعلق أرامكو على الفور بشأن التأخير في الإعلان عن الأسعار.

ودخلت محادثات بين المنتجين العالميين بهدف تأمين خفض بحدود 10ملايين برميل في اليوم يومها الثالث اليوم السبت.

كانت السعودية، التي عقدت أول أمس الخميس اجتماعا للدول الأعضاء في تحالف اوبك بلس، قد عقدت مؤتمرا عبر الهاتف لوزراءالطاقة في مجموعة العشرين أمس الجمعة، ومن المقرر أن تجرى محادثات مع المسؤولين الأمريكيين والمكسيكيين اليوم السبت.

وفشلت المحادثات التي امتدت طول ليلة أمس، في التغلب على معارضة المكسيك على إجراء تخفيضات في الإنتاج.