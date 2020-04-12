 فيديو.. نقيب المأذونين: نسبة الطلاق انخفضت بسبب كورونا - بوابة الشروق
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فيديو.. نقيب المأذونين: نسبة الطلاق انخفضت بسبب كورونا

أسماء الدسوقي
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 6:24 ص | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 6:24 ص

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة الطلاق في مصر قليلة جدًا، خلال فترة أزمة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء أية معلومات سوى تلك التي يصدرها المسؤولون.

وأضاف «عامر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن نسبة الطلاق في عام 2020 انخفضت، لأن الظروف أجبرت الجميع على التنازل عن حقوقهم مقابل مصلحة الأبناء.

وذكر أن نسبة الطلاق خلال الأسبوع الأول من تطبيق قرار حظر التجوال لم تتجاوز واحد من المليون، مضيفًا أن الخلافات العامة التي تحدث، بسبب الخلافات المالية.

وأوضح أن هناك عقود زواج تمت خلال فترة حظر التجوال، ولكن أقل من المعدل الطبيعي بكثير، موضحًا أن عقد القران يتم بحضور الزوج والزوجة ووكيل الزوجة والشهود وأحد الأقارب فقط، بدون وجود ازدحام أو تجمعات.

 

 
 


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