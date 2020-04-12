سجلت بريطانيا اليوم السبت، 917 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 10 آلاف شخص، في حين حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون "تقدما جيدا" في التعافي من كورونا، وفقا للحكومة.

وسجلت وزارة الصحة 9875 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الجمعة. ومن بين 270 ألف شخص تم فحصهم، تبين أن هناك 78 ألفا و 991 شخصا مصابا بالفيروس.

وتشير الأعداد التي تم تسجيلها اليوم السبت إلى انخفاض في معدل الوفيات اليومي عن أمس، الذي تجاوز فيه عدد الوفيات المسجل يوميا في بريطانيا ما تم تسجيله في إيطاليا لأول مرة منذ تفشي الوباء، لدى تسجيل 980 حالة وفاة.

يشار إلى أن أعداد الوفيات لا تشمل الوفيات التي تقع في دور الرعاية.

وفقا لوكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية، لدى جونسون جهاز لوحي لمشاهدة أفلام مثل "لورد أوف ذا رينجز" وهو يحب أن يلعب لعبة سودوكو اليابانية أثناء تعافيه من كوفيد- 19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

كان السياسي البالغ من العمر - 55 عاما، أمضى ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات لندن بعد تدهور صحته.

وينوب وزير الخارجية دومينيك راب عن جونسون، لكن لا توجد قواعد محددة بوضوح للمواقف التي يعجز فيها رئيس الحكومة البريطانية عن أداء واجباته.