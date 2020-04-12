ياسين منصور يسلم منشأة سياحية 200 غرفة لوزارة الصحة استعدادا لتحويلها «عزل صحي»

دعم مادي 5 ملايين جنيه لوزارة الصحة والتكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة متضررة من الأزمة





تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس ادارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، الذى أشار خلاله إلى ما قامت به الشركة فيًإطار المسئولية المجتمعية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة فى تعاملها مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار الخطاب إلى أنه بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، فقد تم تسليم منشأة سياحية- مملوكة لشركة "بالم هيلز" للتعمير وشركة المنصور والمغربي للإستثمار- كاملة التجهيز ومكونة من ٢٠٠ غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة (الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة) على مدار الساعة، ووضعها تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ووزارة الصحة.

وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أنه تم تسكين عدد 71 حالة من الحالات التى ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية لفيروس "كورونا"، وذلك بمعرفة وزارة الصحة، كما قدمت الشركة دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز الجهود الإستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة ودعما لأعمال التشغيل بمعاملها المركزية.

وفيما يتعلق بدعم العمالة اليومية المؤقتة وغير المنتظمة، فقامت شركة "بالم هيلز" للتعمير بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية- مع بدء ظهور أزمة فيروس "كورونا"- بالتكفل بإحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وفى ختام الخطاب، أعرب ياسين منصور عن تقدم الشركة بالشكر والتحية للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء وفريق العمل القائم على إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، لجهودكم الحثيثة في التعامل مع هذه الازمة الطارئة منذ بدايتها بمنتهى الإحترافية والإنسانية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على ما قامت به شركة "بالم هيلز" من مبادرات ودعم لجهود مختلف مؤسسات الدولة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، مشيداً بالصورة المشرفة التى يظهر بها ابناء الشعب المصرى العظيم، متكاتفاً ومتحدا مع بعضه البعض وقت الشدائد.