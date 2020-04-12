 كردستان العراق : تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في أربيل والسليمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كردستان العراق : تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في أربيل والسليمانية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 1:55 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 1:55 م

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان بالعراق ، اليوم الأحد ، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي أربيل والسليمانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن نتائج الفحص المختبري أثبتت تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي أربيل والسليمانية ، مشيرة إلى أن المصابين هم من المخالطين لمصابين سابقين بالفيروس، وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة بالفيروس حتى الآن في كردستان 330 حالة، منها 4 وفيات و146 حالة شفاء تام.

وفي سياق متصل، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي عن تعافي 10 مصابين ومغادرتهم مستشفى الحكيم العام.

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