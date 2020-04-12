وفاة اسطورة فورمولا وان سير ستيرلينج موس

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توفى سير ستيرلينج موس أسطورة سباقات سيارات بطولة العالم لفورمولا-1 بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبحسب موقع "موتور سبورت" الالكتروني فإن موس الفائز بـ16 سباق جائزة كبرى في مسيرته في فورمولا-1 توفى عن عُمر ناهز الـ 90 عامًا خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

وحقق البريطاني موس نجاحات مبهرة مع فريق مرسيدس في خمسينات القرن الماضي.

ويُعدّ موس من أنجح السائقين في مختلف فئات سباقات السيارات على مر التاريخ، بفوزه بـ 212 سباقًا من أصل 529 سباقًا شارك فيها.

لكن رغم تلك النجاحات فإنه لم يتمكّن من الفوز بلقب بطولة العالم لفورمولا-1.