شقيق المتوفاة بكورونا في كفر الشيخ: لم نخف من تنظيم جنازة للراحلة

قال صلاح سالم شقيق المتوفاة بفيروس كورونا المستجد في كفر الشيخ، إنهم لا يعلمون مصدر إصابة الراحلة البالغة من العمر 61 عامًا بالفيروس، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من الإصابة بمرض السكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الأحد، أن شقيقته اكتشف إصابتها بالفيروس المستجد داخل مستشفى الحميات بكفر الشيخ، مؤكدًا أن نتيجة تحاليل الفيروس جاءت سلبية لكل المخالطين لها.

وعن تنظيم جنازة للراحلة بالرغم من وفاتها بفيروس كورونا، أشار إلى أنهم لم يخافوا من تنظيم الجنازة؛ لأن معارف الأسرة أغلبهم أطباء ومهندسين ومعلمين ذوو ثقافة عالية، ذاكرًا أنه اتصل بهم لتحديد كيفية تحضير صلاة الجنازة.

وتوجه بالشكر لأطباء القرية الذين وزعوا كمامات وكحول على الأفراد المشاركين بالجنازة؛ لمنع أي احتمالية لنقل العدوى، فضلًا عن تنظيم الوقوف على مسافات متباعدة، معقبًا: «كل الأفراد في القرية تفهموا الوضع جدًا».

وشيع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، المئات من أهالي قرية شباس عمير بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ أول جنازة لمتوفاة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا من محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد استلام جثمانها من مستشفى العزل ببلطيم.

وصلى الأهالي الجنازة على السيدة آمال سليم 61 سنة، التي توفت نتيجة إصابتها بالفيروس المستجد وارتدوا الكمامات، وابتعدوا عن بعضهم متران وهي المسافة الآمنة، وضربوا أروع الأمثلة في دفن شهيدة كورونا.