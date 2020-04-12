يويفا يخطط لإنهاء دوري الأبطال والدوري الأوروبي في 3 أسابيع

كشفت تقارير إنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بدأ في وضع مخطط لإنهاء الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تم تأجيلها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن اليويفا يخطط لإنهاء منافسات دوري الأبطال في 3 أسابيع في شهر أغسطس المقبل وكذلك الأمر لبطولة الدوري الأوروبي حيث سيتم ضغط المباريات في البطولتين من أجل إنهائهما وتحديد البطل.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه من المحتمل حدوث تأثير على مباريات الموسم المقبل من البطولتين، حيث يستكشف اليويفا بطريقة جدية فكرة تكثيف مباريات دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأتمت الصحيفة أن في حال حدوث تلك المخطط سيتطلب استئناف جميع الدوريات في يونيو المقبل، حيث تواجه فرق الدرجة الأولى في جميع أنحاء أوروبا أيضًا ضغوطًا كبيرة ، ومن المحتمل أن يتم لعب المباريات خلف أبواب مغلقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بشكل رسمي تأجيل المباريات المتقبية من دوري الأبطال واليوروبا ليج لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.