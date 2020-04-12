قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم رصد أكثر من 200 حالة مخالفات، تشمل مخالفات بالتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية إضافة إلى مخالفات بناء.

وأضاف «الأنصاري» في مداخلة هاتفية لـ«غرفة أخبار الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالقات البناء، يتم إحالة هذه القضايا إلى النيابة العسكرية، طبقًا لقانون الطوارئ.

وعن الإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح محافظ الفيوم، أن هناك تأكيد على إجراءات تعقيم الشوارع والأماكن العامة كافة بالمحافظة، مضيفًا أنه يتم تزويد جرعات التطهير يومي الجمعة والسبت بحملات مكبرة.

وأشار إلى أنه تم تركيب أول بوابة تعقيم ذاتي في مستشفى الفيوم العام على مدخل الطوارئ؛ لحماية الفريق الطبي للمستشفى.

ولفت إلى توفير أكثر من 70 موقع لصرف المعاشات، إضافة إلى منافذ البريد، متابعًا أنه تم تجهيز 15 موقع لصرف المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، بالتعاون مع بنك الائتمان الزراعي.

كان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد كشف عن توجيه رئاسي بإحالة أي مخالفة بناء أو تعدي على أراضي الدولة للنيابة العسكرية، وفقًا لقانون الطوارئ، وحذر مدبولي من استغلال الظرف الراهن وتعامل الدولة مع تداعيات وباء كورونا في التربح عبر البناء العشوائي.