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المغرب.. تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:34 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 12:34 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت «الصحة»، حسبما نشرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 1617 حالة.

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