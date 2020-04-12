مراهق أمريكي ينشر البهجة في الحظر بقصصه اليومية مع بطة على «تيك توك»

نشر مراهق أمريكي البهجة عبر تطبيق "تيك توك"، بسبب فيديوهاته اليومية التي يقدمها مع البطة التي تقيم معه في المنزل منذ سنوات إلى أن أصبح يعتبرها واحدة من العائلة.

وقال هنتر كلاي، البالغ من العمر 17 عامًا، إنه أطلق على البطة اسم "لورين" منذ أن اشتراها شقيقه من شركة توريدات جرارات تبيع بط، قبل خمس سنوات من الآن.

وأضاف أنه كان يشعر بالانزعاج من وجودها في المنزل بالبداية، ولكن بمجرد أن انتقل شقيقه للعيش في ولاية تبعد كثيرًا عن "تينيسي" التي يقيم فيها المراهق وعائلته، بغرض العمل ودخول الكلية، أصبح يتقرب من "لورين"، ويقدم لها الطعام وكانت هي تشجعه للعب معها إلى أن مرت الأشهر وأصبحوا أصدقاء، كما تستطيع البطة فهم ما يريد بمجرد أن يتحدث معها.

وأوضح "كلاي" في حديثه لموقع "بازفيد" الأمريكي، أن "لورين" أصبحت تقول له أنها تحبه بطرق مختلفة مثل الركض خلفه داخل المنزل، ومشاهدتها للتليفزيون معه يوميًا.

وأكد أن كل أنشطته بصحبة البطة زادت منذ تطبيق الحظر، ومن الفراغ قرر أن يشارك فيديوهات لهم معًا على "تيك توك ويوتيوب"؛ ليسعد الجميع بهذه الصداقة الغريبة.

وأشار إلى أن متابعيه أصبحوا يحبون "لورين" في حركات معينة، مثل رؤيتها وهى تلعب في حمام السباحة الصغير الخاص بها، أو حينما ترقص على الأغاني، أو تهز ذيلها بمجرد أن يلمسه.

وأوضح أن البطة أصبحت تتفاعل بشكل جيد وغريب معه في فيديوهات "تيك توك" وتؤدي الحركات التي يطلبها منه وهي تستمع إلى الموسيقى، وبفضلها حصد أحد فيديوهاتهم على أكثر من 15 مليون مشاهدة على التطبيق.

وقال إن أغلب التغريدات على فيديو الرقص كانت مشجعة ومطالبة لنا بعمل فيديوهات كثيرة لنشر البهجة في جميع المنازل خلال فترة الحجر المنزلي.

وأضاف "كلاي" أنه وعائلته سعداء للغاية برؤية "لورين" تجلب السعادة للكبار والصغار في المنازل وستتحول قريبًا إلى شخصية شهيرة على "تيك توك".

فيديوهات لورين



