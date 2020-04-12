وزارة النفط السورية تعلن توقف عدد من الآبار النفطية في البادية

كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم الأحد، عن توقف عدد من الآبار النفطية جراء الوضع الأمني في منطقة البادية بشكل انعكس على الشبكة الكهربائية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية جاءت نتيجة الوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية".

وأوضحت الوزارة أن الموضوع متابع لعودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة.

وسبق أن خرج حقل الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، عن سيطرة الحكومة أكثر من مرة خلال الأزمة المستمرة في البلاد حتى استعادته القوات الحكومية عام 2017.

وينقل الخط 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.