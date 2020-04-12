محمد بدير: «عوده ــ مصر» يؤجل أقساطا مستحقة على 55 ألف عميل و 50 ألف بطاقة ائتمان

أجل بنك عوده مصر أقساط قروض عملاء عددهم 55 ألف عميل وعدد 50 الف عميل كارت ائتمانى، تبعا لتصريحات محمد بدير العضو المنتدب للبنك.

وقال بدير إن إجمالى تسهيلات الافراد التى ستستفيد من التأجيل بلغت 1.6 مليار جنيه، والشركات نحو 11 مليار جنيه.

وأصدر البنك المركزى المصرى مؤخرًا حزمة من الإجراءات الإيجابية والتى تهدف بالأساس إلى دعم الاقتصاد المصرى والعملاء فى ظل المستجدات الحالية لتفشى وباء كورونا ومنها إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات.

ويأتى هذا القرار لمساندة العملاء الغير منتظمين مما سيكون له عظيم الأثر لأنه يسمح لآلاف العملاء من إعادة الاندماج فى القطاع المصرفى المصرى اذ يمنحهم الفرصة للتعامل مع البنوك مره اخرى، تبعا لتصريحات بدير.

وفى هذا السياق، قد قام البنك المركزى المصرى بعدد من الإجراءات الاستثنائية الأخرى لتحريك عجلة الإنتاج وحماية العملاء ومنها وضع حد يومى مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدى بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلى وذلك عملا على التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد مستثنيا الشركات لسحب ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها. كما أعلن البنك المركزى المصرى عن تأجيل تسديد أقساط القروض للعملاء لمدة 6 شهور عن جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات.

أضاف بدير أن جميع تلك القرارات تعزز من دفع النشاط الصناعى والاقتصادى لمصر كما تقوم بمساندة العملاء من الافراد والشركات.