مدبر بطريركية اللاتين الكاثوليك في القدس: جائحة كورونا فرصة للتدبر

قال المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين الكاثوليك في القدس بييرباتيستا بيتسابالا في رسالته بمناسبة عيد الفصح اليوم الأحد إن جائحة فيروس كورونا أتاحت للبشرية فرصة التدبر فيما هو ضروري.

وقال في عظته اليوم: "لقد وصلنا إلى نهاية هذا الأسبوع المقدس، إنه الأهم من بين كل الأسابيع كما أنه بالتأكيد أغربها على الإطلاق".

وقال "إن القيود الناتجة عن الجائحة، دفعتنا بشكل غير مباشر إلى التفكير في ما هو ضروري لنا".

وأضاف: "بعدما أصبحنا محبوسين في منازلنا وأصبحت حركتنا محدودة، أدركنا مدى أهمية تلك الأشياء التي حرمنا منها: حرية الحركة، المدرسة، العمل، المشاركة في الحياة الجماعية، قضاء الوقت مع الأصدقاء، وما إلى ذلك. هذا صحيح: عادة ما ندرك قيمة الأشياء عندما نفقدها".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في إسرائيل أغلقت جميع دور العبادة حتى إشعار آخر، وذلك لإبطاء تفشي الفيروس سريع الانتشار.