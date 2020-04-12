بيراميدز: عقد فتحي سيكشف للجميع أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أنه عند الكشف عن عقود أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد، سيتضح للجميع أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط.

وأعلن بيراميدز عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، تعاقده مع أحمد فتحي في صفقة انتقال حر.

وقال بسيوني في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد:«عندما نكشف عن عقود أحمد فتحي، سيتأكد الجميع أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط».

وأضاف:«سقف الرواتب لدينا هو عبد الله السعيد، وجدد لثلاثة مواسم في ديسمبر الماضي، من غير المنطقي أن يتجاوزه أي لاعب في مصر».

وأتم:«تعاقدنا مع فتحي لمدة ثلاثة مواسم ووقع اللاعب يوم الأحد الماضي، فهو لاعب طموح، فهو يتطلع للمشاركة في مونديال 2022 وليس من نوعية اللاعب الذي يشارك في مباراة ويجلس بديلا في مباراة أخرى».