«الدفاع الروسية» تنشر مقطع فيديو لدعم مصابي كورونا في إيطاليا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يضم مقطوعات موسيقية شهيرة لدعم الإيطاليين المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم إنتاج هذا الفيديو لدعم الشعب الإيطالي، الذي يكافح انتشار عدوى فيروس "كورونا".

وأضاف البيان "لقد تمت تأدية جميع المقطوعات من قبل أعضاء فرقة "ألكسندروف" الروسية في أماكن مختلفة خلال الجولات والحفلات الموسيقية".

ويتضمن الفيديو روائع الموسيقى الإيطالية، التي ابتكرها الملحنان جوزيبي فيردي وجواكينو روسيني، وقامت بأدائها فرقة "ألكسندروف" الروسية للموسيقى العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق - أن أفراد الجيش الروسي قاموا بتطهير دور المسنين في 43 منطقة بمقاطعة "لومبارديا" الإيطالية.

يُذكر أن فرقة "ألكسندروف" العسكرية هي فرقة الموسيقى العسكرية الرسمية بالقوات المسلحة الروسية وتتكون من جوقة ذكورية وأوركسترا ومجموعة راقصة.