فاوتشي: إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي لن تتم دفعة واحدة

حذر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة اليوم الأحد من أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكى واستعادة أنشطته يجب أن تتم على مراحل، حيث تعمل مناطق البلاد المختلفة بطرق تتناسب بشكل فريد مع أوضاعها.

وأضاف فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة (سي إن إن): "يجب التأكد من أنكم تفعلون شيئا ما قبل الأوان وبسرعة، وفي نفس الوقت تولون أهمية للحاجة إلى محاولة العودة إلى الوضع الطبيعي".

وتابع أنه ليس هناك منهج " لقالب واحد يناسب الجميع"، مضيفا أن إعادة فتح الاقتصاد واستعادة نشاطه ستختلف بين المناطق، اعتمادا على ما إذا كان هناك تفشي بالفعل أو احتمالية حدوث ذلك.

ولم يستطع فاوتشي تقديم وعد بأنه لن يكون هناك تفشي جديد في وقت لاحق من العام، لكنه قال إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى توسيع قدرات الاختبار للكشف عن المصابين وتتبعهم، إلى جانب تطوير العلاجات الطبية لفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات يومي الأسبوع الماضي، عندما لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم، لكن فاوتشي قال إن معدل نقل المصابين للمستشفيات في تراجع في بؤر رئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد لحالات الإصابة المؤكدة بأكثر من 530 ألفا، وأعلى حصيلة وفيات بأكثر من 20 ألفا.

ويحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، حيث فقد أكثر من 16 مليون شخص وظائفهم حتى الآن نتيجة الإغلاقات، لكنه وعد بالإصغاء لمشورة الخبراء.