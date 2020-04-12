 ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوكرانيا إلى 2777 ووفاة 83 - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوكرانيا إلى 2777 ووفاة 83

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 10:18 ص

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2777 شخصًا.

وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية- أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس قد بلغت 83 حالة، بينما تعافى 89 آخرون منذ بدء تفشي الوباء في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو صرح، أمس السبت، بأن وزارته بدأت في فحص جميع مرضى الالتهاب الرئوي للتحقق من الإصابة، الإجراء الذي لم تتخذه سابقًا.

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