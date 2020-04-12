برلمان إثيوبيا يوافق على ميزانية تكميلية بقيمة 845 مليون دولار

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وافق البرلمان الإثيوبي، على ميزانية تكميلية بقيمة 28 مليار بير إثيوبي (845 مليون دولار أمريكي)، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأثيوبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، عن وزير المالية، أيوب تيكالين قوله في تغريدة له على موقع (تويتر) إن البلاد تحتاج إلى 6ر1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في تغريدة لها أن إثيوبيا سجلت 69 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم السبت

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن حالة الطوارئ في بلاده في مسعى للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية يوم الأربعاء الماضي أنه تم إعلان حالة الطوارئ "بالنظر إلى حدة المرض وطبيعته الخطيرة ... لحماية الشعب".

وكانت إثيبوبيا أغلقت منذ منتصف مارس المدارس في جميع أنحاء البلاد وحظرت جميع التجمعات العامة، بما في ذلك الفعاليات الرياضية.

وأعلن رئيس الوزراء القرار بعد مشاورات مع كبار المسؤولين حول التدابير اللازمة لوقف انتشار الفيروس.