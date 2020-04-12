الرئيس الكوري الجنوبي يعرب عن أمله في تخطي أزمة كورونا من خلال وحدة الشعب

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الأحد، عن أمله في تخطي أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال وحدة الشعب في رسالته بمناسبة عيد الفصح.

وقال الرئيس مون -في كلمته التي وجهها عبر حسابه على موقع "تويتر" وأوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "على الرغم من وجود الكثير من التحديات، وكوننا لا يمكننا تخفيف مجهودات احتواء الوباء حتى يتماثل آخر مريض للشفاء التام، بكل تأكيد سنتمكن من تخطي الوباء من خلال وحدة الشعب ونقف على أقدامنا مرة أخرى".

وتأتي الاحتفالات بعيد الفصح وسط تصاعد القلق من احتمالية تراجع مجهودات التباعد الاجتماعي بعد أن استمرت لعدة أسابيع، وأدت في النهاية لتراجع ملحوظ في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الأخير.

وأقامت العديد من الكنائس مراسم الاحتفال عبر الإنترنت، بشكل يتماشى مع مجهودات الحكومة لمنع التجمعات الضخمة.

كما جدد رئيس الوزراء جيونج سيه جيون، في وقت سابق، دعوته لتابعي الكنائس بتجنب التجمعات الكبيرة، وذكر المواطنين بخطر حدوث عدوى جماعية محتملة بالفيروس المعدي.