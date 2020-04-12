ارتفاع معدل وفيات كورونا في إسبانيا مجددا بتسجيل 619 حالة خلال 24 ساعة

عاود معدل الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا الارتفاع مجددا بعد 3 أيام من الانخفاض المتواصل، إذ تم تسجيل 619 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى نحو 17 ألف حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية - في بيان أوردته صحيفة "إل باييس" الإسبانية اليوم الأحد - أنها سجّلت 619 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة قدرها 109 حالات عن الوفيات المسجلة أمس، والذي شهد أقل عدد من الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ 23 مارس الماضي، حين سُجلت 462 حالة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعة شهد تسجيل 605 حالات وفاة، بينما سُجّلت، الخميس، 683 حالة و757 حالة، الأربعاء.. وشهد الثاني من أبريل الجاري أعلى عدد من الوفيات في إسبانيا بـ950 حالة.. ووصل إجمالي الوفيات في إسبانيا حتى الآن 16 ألفا و972 شخصا.

كما أعلنت "الصحة الإسبانية" تسجيل 4167 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 166 ألفا و19 إصابة مؤكدة، ويمثل ذلك الرقم انخفاضا في عدد الإصابات المسجلة هذا اليوم عن الإصابات المسجلة بالأمس بمقدار 663 حالة.

وقال مسئولو الصحة الإسبان إن عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من إصابتهم بـ"كورونا" بلغ 62 ألفا 391 حالة، بزيادة قدرها 3282 حالة عن العدد الإجمالي المسجل بالأمس.